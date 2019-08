Disneyverzamelaar kan fluiten naar een uitkering

Pim Bunk was vorig jaar, na een artikel in deze krant, in alle media te zien. Omdat hij een uitgebreide Disneyverzameling heeft en stripboeken online verkoopt, komt hij volgens de gemeente Westland niet in aanmerking voor een uitkering. De verzameling zou te veel waard zijn. Nadat zijn bezwaar door de gemeente werd afgewezen, ging Bunk in beroep bij de bestuursrechter. Vorige week was de uitspraak.