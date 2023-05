Dit is hoe de eerste teams uit Westland dit weekeinde speelden

Subsidie voor kleine culturele initiatie­ven verhoogd

Straattheater in de wijk, een jazzconcert in het park, een kunstzinnige wandeling in de duinen, een fototentoonstelling in de straat of een creatieve dansdag in het dorpshuis? Wie dergelijke kleinschalige culturele of kunstzinnige activiteiten in wijk, buurt of kern wil organiseren kan een beroep doen op de regeling Kleine Culturele Initiatieven (KCI) van de gemeente Westland. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is verhoogd van 1500 naar 1800 euro.