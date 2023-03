Dit is hoeveel mensen in Westland toestemming geven voor orgaandonatie

Column Leer de jeugd optellen en delen in plaats van vermenig­vul­di­gen en aftrekken

De kans is aanwezig dat uw (klein-)dochter deze week door de juf, ondersteund door de Rutgers Stichting en een driedimensionaal model, is ingewijd in de geheimen van de clitoris en misschien heeft de ‘mees’ uw (klein-)zoon verteld dat je er in je achtste of negende levensjaar best wel een rukkie aan mag geven.