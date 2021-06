Dit staat Honselersdijk te wachten tijdens de feestweek

Inkopper Voor dames is Virgil van Dijk ook wel gezellig

18 juni Dezer EK-dagen is Danielle Wawoeroentoe helemaal in haar element. Zij is een échte voetbalmoeder, en het hele gezin zit in Rijswijk op wedstrijddagen voor de buis en leeft intens mee met de Oranjeploeg. Wij gingen bij haar langs voor de rubriek Inkopper.