Dit zijn de coffeeshops van het Westland: ze staan in Den Haag, Delft en Hoek van Holland

Over zwart stof klagend Hoek van Holland vindt gehoor bij wethouder

15 juli Inwoners van Hoek van Holland spuiden woensdagavond hun ongenoegen over de aanhoudende stofoverlast in hun dorp bij wethouder Arno Bonte. Hun zelfverklaard ‘bondgenoot’ kondigde aan alles wat wettelijk mogelijk is aan te grijpen om de veroorzakers aan te pakken.