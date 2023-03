Dit zijn de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in Westland

Ze zijn nieuw bij de Provinciale Statenverkiezingen, maar dat weerhield BBB er niet van om ook in het Westland de grootste partij te worden: 10.359 inwoners stemden op de BoerBurgerBeweging. Gevolgd door de VVD, die 17,6 procent van de stemmen kreeg. CDA is de derde partij met 11,1 procent van de stemmen.

Ook in Midden-Delfland is BBB veruit het grootst (21,1 procent). Hier zakte de VVD met 7,3 procent naar 14 procent van de stemmen. Ook het CDA nam met zes procent af en zakte naar 12,9 procent.



De uitslag in Westland is een voorlopige uitslag, exclusief zeven stembureaus uit de gemeente, hiervan zijn de uitslagen nog niet bekend. Een grafiek van de volledige uitslag volgt zo spoedig mogelijk.