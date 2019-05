Dna moet leiden naar dader die Iwona Galla in 2003 in Naaldwijk vermoordde

Eerder deze week heropende het Cold Case Team van de politie de oude moordzaak. Op verschillende plekken in Naaldwijk werd de foto van de toen 31-jarige Poolse opgehangen. De vrouw werd destijds dood gevonden in de woning, waar zij aanwezig was om hennepplanten te knippen. Dat Iwona met geweld om het leven is gebracht, bleek jaren geleden al, maar het verrichte onderzoek heeft nooit tot een verdachte geleid. ,,Op de plek waar Iwona gevonden werd, is dna-materiaal gevonden”, vertelde de politie gisteren in Team West. ,,We gaan er vanuit dat hier sporen bij zitten van de dader.” Ook wil het Cold Case Team spreken met mensen die Iwona kenden. Ze woonde aan de Edisonstraat in Schiedam en ging veel om met mensen uit de Poolse gemeenschap. De politie looft bovendien 20.000 euro uit voor de gouden tip.

Reconstructie

Uit een reconstructie die gisteren werd getoond in Team West, blijkt dat de dader op de bewuste ochtend vermoedelijk bij het huis heeft staan wachten tot de bewoonster met haar auto wegreed. ‘Wat hij vermoedelijk niet wist, is dat een jongetje van 9 lag te slapen.’



Eenmaal binnen zou de dader rechtstreeks naar de wietplantage op zolder zijn gelopen. Terwijl hij of zij vermoedelijk op zolder zat, kwamen de bewoonster en Iwona thuis. Wanneer de vrouw en het jongetje de deur uitlopen, wil Iwona naar boven gaan om aan haar werkdag te beginnen, waarna ze de dader tegenkomt. Ze wordt met geweld om het leven gebracht.



De politie vermoedt dat het de dader niet om Iwona ging, maar om de wiet. ,,Het stel dat er woonde was bekend binnen de softdrugswereld: meerdere mensen wisten dat ze een plantage hadden.” De politie denkt dat Iwona en de moordenaar elkaar bij toeval tegen het lijf liepen. ,,Maar het zou ook kunnen dat ze elkaar kenden en hij haar heeft omgebracht omdat hij bang was om verraden te worden.” Het is mogelijk dat de dader een bekende was in de drugswereld in het Westland.



De officier van justitie in Den Haag loofde destijds een beloning van 20.000 euro uit voor tips die leiden naar de aanhouding van een verdachte.



Opsporingstiplijn: 0800-6070



