Docente die in het zicht van leerlingen werd mishandeld na maand nog niet aan het werk

Bauhaus opent volgend jaar in Harna­schpol­der

18:19 Bouwmarkt Bauhaus opent begint volgend jaar een nieuwe vestiging in de Harnaschpolder in Den Hoorn. Die verwachting heeft de directie uitgesproken bij het slaan van de eerste paal voor het bedrijf. Bauhaus doet met de nieuwe vestiging zijn intrede in de Randstad. Tot dusver heeft het Zwitserse bedrijf alleen Nederlandse vestigingen in Groningen, Twente en Venlo.