Docente die in het zicht van leerlingen werd mishandeld nog niet aan het werk

Jeukende rupsen verwijderd uit duinen bij Ter Heijde

15:00 Het Hoogheemraadschap van Delfland is donderdag begonnen met het verwijderen van de nesten van de bastaardsatijnrups die in het duingebied bij Ter Heijde zijn gelokaliseerd. De rupsen zitten in de duindoornstruiken en kunnen in het strandseizoen voor veel overlast zorgen.