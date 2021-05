Domper voor muziekscholen: Nog steeds niet kunnen helpen bij het stemmen van die valse viool

golfbrekers Kunstenaar Brigitte Spiegeler heeft de coronaperi­o­de niet als verloren ervaren: ‘Een tijd zonder tijd’

30 april Ook al zitten we meer dan een jaar in coronatijd, kunstenaar Brigitte Spiegeler heeft die periode niet als verloren ervaren. Integendeel, ze heeft in de vrije uren en weekenden hard gewerkt. Dat is (tot en met 9 mei) te zien op de expositie Verloren Tijd in Pulchri Studio op het Voorhout.