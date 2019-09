Dood van 31-jarige Poolse Iwona Galla is nog altijd een van de grote moordmysteries in de regio

Het lichaam van de 31-jarige Poolse Iwona Galla werd in 2003 gevonden in een henneppand in Naaldwijk. Na 16 jaar is een verdachte opgepakt, maar deze Mustapha A. ontkent elke betrokkenheid.

De moordenaar van Iwona Galla wordt aanvankelijk niet gevonden en uiteindelijk krijgt de zaak het stempel 'coldcase'. De hoop van het onderzoeksteam is in 2003 gevestigd op een dna-spoor, maar dat levert dan niets op. Dus wordt het materiaal opgeborgen, in de hoop dat het in de toekomst alsnog zal leiden tot de aanhouding van een verdachte.

Dat moment komt in mei van dit jaar. De politie maakt dan bekend dat een 46-jarige man uit Maassluis is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Iwona, een Poolse die net als veel van haar landgenoten naar Nederland is gekomen om hier te werken en een beter bestaan op te bouwen dan in haar thuisland mogelijk is. De man uit Maassluis wordt gearresteerd en moet komende maandag voor de eerste keer voor de rechter verschijnen.



Een week voor zijn aanhouding besteedt het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan de coldcase. Iwona wordt daarin getypeerd als een slimme en een tikkeltje dromerige vrouw met veel vriendinnen. Voordat ze naar Nederland komt studeert ze in Polen pedagogiek. In Polden gaat ze vervolgens aan het werk bij onder meer een arbeidsbureau en geeft ze les op een particuliere school.

Maar het blijkt allemaal niet te zijn wat ze wil. De Poolse, dan eind 20, besluit in 2001 naar het Westland te gaan om daar in de tuinbouw te werken. 'Het avontuur lonkt', verklaart de voice-over van Opsporing Verzocht.

Dat avontuur brengt haar eerst naar de kassen in het Westland. Ervaring in de landbouw heeft ze al. Haar ouders kweken zelf groente en fruit op het platteland vlakbij de stad Opolem in het zuidwesten van het land en Iwona helpt daar als oudste van drie kinderen regelmatig een handje mee.