‘Door Brexit voel ik me gewoon afgestoten door mijn eigen land’

Monique Hawkins en haar moeder Riet Nuyts, geboren in het Westland, zitten aan de thee aan de keukentafel. Nuyts 'helder' en Hawkins met melk erin, naar goed Engels gebruik. Koekje? Een jonge prins Charles en prinses Diana staren je aan vanaf het koekblik.



,,Ze neemt er elke keer één mee voor me als ze op bezoek komt vanuit Engeland. Voor de grap hoor. Zo'n koningshuisfan ben ik niet", zegt Nuyts (80).



Het is maar de vraag of de moeder en dochter over een aantal jaar ook nog van de thee kunnen genieten hier in Nederland. Hawkins vreest dat de brexit roet in het eten gaat gooien bij de toekomstige verhuismogelijkheden tussen haar en haar moeder. Als felle tegenstander van de brexit heeft ze zich aangesloten bij lobbyclub the 3million, bestaande uit Britten die in EU-landen wonen of EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen.



,,We voelen ons als kinderen van een echtscheiding", zegt Hawkins. Ze weet als geen ander hoe ze de gevoelige snaar moet raken als het gaat om de Brexit. Niet dat haar emotie gespeeld is. Ze maakt zich met recht grote zorgen over wat de brexit voor gevolgen heeft voor haar burgerrechten.