Door 'dat ene appartement in het centrum’ gingen Mary en Lammert overstag

Het echtpaar kocht de bungalow in 1979. Lammert was een 24-jarige, bijna afgestudeerde tandarts. Aangezien er destijds een grote vraag was naar een extra tandarts in 's-Gravenzande, wilden zij een huis met de mogelijkheid er een praktijk te beginnen. Het 1255 m2 grote perceel bood voldoende mogelijkheden die praktijk aan te bouwen. Dat kwam er uiteindelijk niet van, de praktijk werd elders geopend.



Het huis is ruim opgezet en dankzij de grote tuin is er voldoende privacy. ,,Soms lijkt het alsof je midden in je eigen privépark woont. Het is hier heerlijk rustig'', zegt Lammert. ,,En toch sta je binnen zeven minuten op het Marktplein. Het hele huis is gelijkvloers en heerlijk licht. Naast de garage hebben we dankzij een brug over de sloot ook nog voldoende parkeerplek op eigen terrein.‘’



Een tandartsenpraktijk kwam er dus niet, op die plek werd wel 90 m2 extra aangebouwd met onder meer ruimte voor de garage, hal en een kantoor. Voor de verhuizing in 1979 hoefde er niet geklust te worden, door de jaren heen werd er vervolgens wel een hoop gemoderniseerd.