'Door de Brexit krijg je een verzwakking van de banden en de koers'

Nieuw busbedrijf is nu nog een grote onbekende

11:19 Busbedrijf EBS, Egged Bus Systems, zal over een jaar de lijnen van Connexxion in Haaglanden gaan rijden. Reizigers zegt die naam niets, maar het is zeker geen kleine jongen. Egged is al jaren het op één na grootste particuliere busbedrijf ter wereld. Maar is ook niet onomstreden.