Dorpskroegen als De Luifel hebben geen toekomst meer dus keren Henk en Elly terug naar het 'normale leven’

Code geel in Haagse regio: Twee gewonden door omgewaaide hekken in Schevenin­gen

15:57 Het KNMI waarschuwt vandaag voor zware windstoten. Langs de Zuid-Hollandse kust kunnen de windsnelheden oplopen van 75 tot 90 kilometer per uur. Daarom is code geel afgegeven. Waterpop in Wateringen en foodtruckfestival Rrrollend Den Haag gaan gewoon door. Eerder vandaag raakten twee mensen gewond door omgewaaide hekken in Scheveningen.