Dozen speelgoed voor gezinnen in Midden-Delfland

Mijn Allessie Op z’n dertiende zette Roel (21) zijn Mini in elkaar: ‘Brum is net een kart, geweldig’

Op zijn dertiende was Roel Zaadnoordijk (21) al de trotse eigenaar van een Mini Cooper alias Brum. Een eigen auto in delen weliswaar, de staat waarin z’n vader en hij hem ophaalden vlakbij de grens. In pakweg 2,5 jaar zette hij zijn auto in elkaar. Toen Brum af was mocht Roel nog niet rijden, maar dat drukte de pret geenszins.

17 december