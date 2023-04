Drie dagen Koningsdag in De Lier

Titelkandi­daat Quintus twijfelt hevig over promotie naar de BE­NE-Lea­gue: ‘Het is te vroeg’

De handballers van Quintus zijn in de eredivisie in een felle titelstrijd met Houten verwikkeld. De vraag is alleen of de Westlanders wel kampioen willen worden, want een eventuele promotie naar de BENE-League roept in Kwintsheul veel vraagtekens op.