Drie scenario’s voor toekomst van zwembad De Waterman

Begin volgend jaar wordt duidelijk wat er gaat gebeuren met zwembad De Waterman aan de Dorpskade in Wateringen. Er liggen nu nog drie opties op tafel die binnenkort door de gemeenteraad worden besproken. Daarna wordt er een definitief besluit genomen over het populaire bad, dat zonder grootscheepse renovatie niet meer open kan.

De Waterman moet flink opgeknapt worden en daarvoor is in 2020 2,6 miljoen euro uitgetrokken. Dat bleek dit jaar veel te weinig te zijn, want er moet nog bijna twee miljoen euro bij om de werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat badgasten er veilig kunnen zwemmen.

De eerste mogelijkheid is het aanvullende budget beschikbaar te stellen en het zwembad te moderniseren. De tweede optie is renovatie, aangevuld met een nader onderzoek naar uitbreiding met commerciële voorzieningen. Ook het bad sluiten en het terrein benutten voor andere voorzieningen ligt als scenario op tafel.

Voorstel

De gemeenteraad praat later deze maand in een commissievergadering over deze drie scenario’s. Het college van B en W komt daarna met een voorstel waar in het eerste kwartaal van volgend jaar een beslissing over genomen wordt.

Zwembad De Waterman is dus sowieso volgend jaar dicht, maar mogelijk ook in 2024. Het zwembad verkeert in een dusdanig slechte staat van onderhoud dat stichting Waterman Natuurlijk heeft besloten het zwembad pas weer open te doen als de baden en installaties helemaal zijn gerenoveerd of vervangen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.