Droge voeten dankzij inzet waterbassins

Alle tuinders die een nieuwe kas gaan bouwen of die het folie van hun waterbassin vervangen, kunnen voortaan een telefoontje van het Delfland verwachten. Hen wordt dan gevraagd of ze hun waterbassin in willen zetten in de strijd tegen wateroverlast in de regio. Wat vijf jaar geleden begon als een proef is nu uitgegroeid tot een structureel middel om droge voeten te houden in het gebied.



Inmiddels hebben tien glastuinbouwbedrijven in Westland aangegeven dat ze hun bassin beschikbaar willen stellen om regenwater in te bergen als er een enorme bui valt. Maar dat moeten er nog véél meer worden, stelt Delfland. Ook in Pijnacker-Nootdorp. Het hoogheemraadschap hoopt nu met een wervingscampagne zoveel mogelijk aanmeldingen te krijgen.



,,Als we een flinke bui verwachten, vragen we tuinders om ruimte te maken in hun waterbassins door een deel van het water weg te laten lopen in de sloot'', legt projectleider Saskia Jouwersma van Delfland uit. ,,Als een tijdje later die bui dan valt, kan er in de bassins water worden opgevangen dat anders in de sloot was gelopen. Hierdoor stijgt het water daar minder hard, zodat de kans op wateroverlast een stuk kleiner is.''