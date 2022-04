Drogist blijft na honderd jaar tóch open in De Lier: Bram van Soest neemt winkel over van Van Geest

‘Chinees’ in Poeldijk gaat eindelijk plat en maakt plaats voor Hoek Verburgh

Nog even en dan gaat ‘ie tegen de vlakte, het voormalige Chinese restaurant aan de Julianastraat in Poeldijk. Daarvoor in de plaats komt Hoek Verburgh, een gebouw met negen woningen en op de begane grond horeca, een kantoor of iets anders in het kader van dienstverlening.

22 april