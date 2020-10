Dronken automobilist die Naaldwijkse Jim (17) doodreed staat vandaag voor de rechter

De 29-jarige verdachte, zonder vaste woonplaats, reed in de nacht van zaterdag 4 juli op zondag 5 juli dronken over de Broekpolderlaan in Honselersdijk. Hij schepte Jim die daar op dat moment met zijn beste vriend en teamgenoot fietste. P. besloot niet te stoppen om de jongen die hij zojuist had aangereden te helpen. Hij ging er direct vandoor, maar kon even later in een zijstraat worden aangehouden.