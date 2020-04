Dronken automobilist in Poeldijk rijdt twee lantaarnpalen uit de grond

Column Uiteinde­lijk zit ik inmiddels ook al ruim twee weken in een coronaire ophokfase

7:02 Ik dacht dat ik alle narigheid had gehad toen corona één keer links en één keer rechts door mijn agenda getrokken was en me op die manier een hele berg vrije tijd had gegarandeerd. Maar uiteindelijk zit ik inmiddels ook al ruim twee weken in een coronaire ophokfase.