Dronken bestuurder moet rijbewijs binnen één dag alweer inleveren

Ter Laak Orchids genomi­neerd voor energie­prijs

9:16 De toonaangevende orchideeënkweker Ter Laak Orchids uit Wateringen is wéér in de race voor een prestigieuze prijs. De winnaar van de wereldwijde International Grower of the Year Award is nu één van de drie kanshebbers voor de landelijke EZK Energy Award.