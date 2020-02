Dronken Wateringer die slachtoffer met glas in het gezicht sloeg: ‘Ik weet er niets meer van’

Westlander Bjorn Spek (32) verliest kansloos van Marco van Basten op het NK squash

15:23 Bjorn Spek (32) maakte donderdagavond tijdens het NK squash in Amsterdam nog deel uit van een waar mediaspektakel, maar vrijdagochtend liep hij gewoon weer tussen de tomatenplanten bij kwekerij Rimato in Honselersdijk. De Maassluizer moest het in de eerste ronde van het toernooi opnemen tegen niemand minder dan Marco van Basten. Spek verloor kansloos, maar het was voor hem een onvergetelijke ervaring.