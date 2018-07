Droogte brengt tuinders flink in de problemen

De periodes van droogte nemen toe en datzelfde geldt voor de watervraag van telers. Waar de een daarop is voorbereid, zit de ander omhoog. ,,De klimaatverandering gaat veel sneller dan gedacht", stelt Guus Meis, beleidsspecialist Water van LTO Glaskracht Nederland. ,,Houdt deze droogte vijf weken aan, dan zijn voor sommige glastuinbouwbedrijven de aanvullende voorzieningen niet toereikend."



Meis doelt op de regenwater-bassins die langzaam maar zeker leeg raken. ,,In zo'n geval is aanvulling met leidingwater of oppervlaktewater (uit sloten, plassen, vaarten, kanalen en rivieren, red.) nodig." Al is dit niet de meest ideale situatie, vervolgt hij.



Auberginekweker Jan van Onselen bevindt zich in deze situatie. Waar zijn bassin vijf weken nog een behoorlijke buffer (twaalf miljoen liter) had, is die nu zo goed als leeg. ,,Het is nog nooit zó snel gegaan", zegt Van Onselen.



Omdat de kweker te laat was met het toedienen van leidingwater moet hij volgende week oppervlaktewater aanspreken. De droogte houdt aan en nood breekt wet, aldus Van Onselen. ,,We hebben geen keuze. Die plantjes moeten water hebben. Al doen we het niet graag."