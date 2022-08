Druivenkwekerij Sonnehoeck op Monumentendag volledig in teken van familie Van Leeuwen

Expositie

In dit woonhuis is een expositie te zien over tuindersfamilie Van Leeuwen, die meer dan een eeuw op Sonnehoeck tuinde en de bijzondere rol die Geo van Leeuwen heeft gespeeld voor het duurzaam behoud van de druivenkwekerij als rijksmonument.

Film

In De Koepelkamer draait doorlopend een film over Sonnehoeck door de jaren heen en Van Leeuwen in het bijzonder. Verder is ook Splintergroep Glaskunst aanwezig met glas in lood werk. Ook kunnen bezoekers een boottocht maken naar de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Sonnehoeck is op deze speciale Open Monumentendag gratis te bezoeken.