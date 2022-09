Druk kruispunt in Wateringen aangepakt: Herenstraat krijgt minirotonde

Dit probleem is tijdens het maken van de visie voor Wateringen al besproken en kwam ook weer ter sprake tijdens de discussie over de ontwikkeling van het gebied rondom de Rabobank, maar de uitvoering van dit laatste gaat nog wel even duren. Varekamp: ,,Als we het allemaal samennemen, moeten we ermee wachten en dat willen we niet. Het specifieke probleem van de doorstroming in de Herenstraat willen we nu aanpakken.”