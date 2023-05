Duijsens helemaal klaar met werkwijze verkeerswethouder Varekamp: ‘Zo willen we niet verder’

Westland-Verstandig-fractievoorzitter Peter Duijsens is helemaal klaar met de werkwijze van verkeerswethouder Pieter Varekamp (VVD). Duijsens is ‘ernstig bezorgd’ over diverse verkeerssituaties in ‘s-Gravenzande, maar zegt op een wethouder te stuiten ‘die alles voor zich uitschuift, nagenoeg niets doet en niet bij machte is om de bakens te verzetten’. ,,Zo willen we niet verder.”