Duizend stukjes leggen in maar anderhalf uur

Wat in 2010 als geintje begon, kreeg anno 2017 een heel serieuze inslag. Nederland werd een nieuw kampioenschap rijker: het NK legpuzzelen. Dit kampioenschap sloeg zodanig aan, dat er dit jaar zes voorrondes worden gehouden.



Teams van vier moeten zo snel mogelijk duizend puzzelstukjes van de bekende puzzelmaker Jan van Haasteren aaneen leggen. De beste teams strijden op 24 maart in Roelofarendsveen om de titel Nederlands kampioen legpuzzelen. Maar alleen al het behalen van de finale is volgens organisator René van der Zwet 'een prestatie op zich'.



De inschrijving loopt storm. Een week voor de deadline hebben zich al ruim 200 teams aangemeld. Dat zijn er bijna drie keer zoveel als vorig jaar. Puzzelen mag misschien een oubollig karakter hebben, het blijkt populairder dan ooit. Van der Zwet snapt wel waarom. ,,Veel van ons brengen uren per dag door voor een computerscherm. Een puzzel helpt om je hoofd leeg te maken. Volgens mij hebben we daar behoefte aan.''



Ook is de organisator niet ontgaan dat nostalgie big business is. ,,Net als kleding zijn puzzels aan mode onderhevig. Als je oude kleding lang genoeg in de kast laat hangen, zal het vanzelf weer 'hip' worden. De puzzel maakt eenzelfde ontwikkeling door. Hij is terug van weggeweest.'' Dit geldt voor jong en oud. De leeftijd van de deelnemers varieert immers van 20 tot 70 jaar.