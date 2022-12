Duizenden kilo’s vuurwerk moeten vlak voor jaarwisseling terug, miljoenen verlies voor importeur

Westland Verstandig wil informatie­avond over Koningin Julianaweg: ‘Heel veel klachten’

De Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande is de afgelopen zeven maanden op de schop gegaan. De drukke doorgaande weg is sinds vorige week weer open, maar er komen veel klachten en meldingen van mensen over dingen die volgens hen niet goed zijn, zoals te scherpe stoepranden, te smalle bochten en andere onveilige situaties.

24 december