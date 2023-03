Echt waar! Vanaf vrijdag kun je in Hoek van Holland Strand op de metro stappen

te weinig water En toen waren 150 net geplante bomen dood, verdord of kaal: ‘Er gaat iets mis, dat lijkt me duidelijk’

Je zou zeggen dat ze in Westland veel verstand hebben van planten, gewassen en bomen. Dat valt in dit geval tegen. Van de boompjes die de afgelopen jaren verspreid over de gemeente zijn geplant, hebben er 150 verdorde bladeren, groeiachterstand of zijn helemaal dood. Reden: ze staan niet goed of hebben te weinig water gekregen.