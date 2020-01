Echtpaar woont al weken in ranzige rioollucht: ‘Ik hoest me kapot’

Chinese kinderen komen niet naar Bernadette­school in Naaldwijk vanwege dodelijke coronavi­rus

11:58 Het bezoek van circa dertig Chinese kinderen aan de Bernadetteschool in Naaldwijk gaat volgende week niet door. De groep uit China heeft laten weten dat het beter is dat ze in hun eigen land blijven en voorlopig niet reizen totdat het dodelijke coronavirus onder controle is.