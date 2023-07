Edwin haalde padel naar het Westland: ‘De oeh-en-ah-factor is heel hoog’

In Amsterdam zouden ze er om knokken, maar in Naaldwijk staat de gashouder leeg

Als de gashouder in Amsterdam of Utrecht zou staan, was het tot kantoor getransformeerde industriële monument in Naaldwijk binnen de kortste keren verhuurd of verkocht. Die weddenschap zou ook architect Vincent Dekker wel aandurven. Gamebouwers of reclamebureaus zouden bij wijze van spreken met elkaar in gevecht gaan om zo’n gebouw te mogen betrekken. Opvallend maar waar: in Naaldwijk staat het gebouw al een tijdje leeg.