Een echte chef-kok heeft nimmer rust

Het leven van Aad Suttorp speelt zich hoofdzakelijk af in de keuken. Zowel op zijn werk als thuis in Wateringen.



,,Mijn passie voor koken is ontstaan bij de Koninklijke Marine’’, vertelt de 63-jarige kok, terwijl hij in zijn keuken thuis een flinke kool een kopje kleiner maakt. ,,Daar begon ik op 16-jarige leeftijd als matroos, maar vervolgens ben ik een koksopleiding gaan doen. Voor de theorielessen moest ik naar een huishoudschool in Hilversum’’, herinnert hij zich.



Suttorp kwam daarna terecht op het fregat Hr. Ms. Van Nes, waarmee hij de halve wereld is rondgevaren. ,,Op dat schip kookten we voor 165 man. En dat drie à vier keer dag, hè. De bemanning werkte immers in wisseldiensten.’’ Uiteindelijk werd Suttorp gestationeerd op de marinebasis op Curaçao, waar hij – met tussenpozen – zeven jaar verbleef.



,,Eind jaren 80 vroeg familie mij om bij hun te komen werken. Zij bezaten bekende restaurants op de Scheveningse boulevard, zoals Hazzebas en de Big Bell. Dat heb ik gedaan, maar na een jaar hield ik het al voor gezien en ging ik als kok voor een uitzendbureau werken. Zo kwam ik terecht in zorginstellingen als de Loosduinse Hof en Parnassia.’’ Bij de laatste werkte hij veel met freelance koks. ,,Ik ontdekte dat die veel meer verdienden dan ik. Dus werd ik ook freelancer. In diezelfde periode begon ik ook als kok aan huis, als een van de eerste. Ik kreeg steeds meer werk en toen ik het niet meer aankon, ben ik collega-koks gaan vragen voor mij in te vallen. Zo ontstond een soort bemiddelingsbureau voor koks.’’



