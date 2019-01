Een kind vraagt gewoon: ‘Meester Hans, gaat dat nog over?’

In de huiskamer staat draadjesvlees te sudderen. Hij heeft het koken weer opgepakt. De hovenier is net geweest, die heeft de voortuin gedaan. Normaal had Den Hartog die klus zelf op zich genomen, maar dat gaat niet meer. Wel heeft hij de twee struiken in de achtertuin een snoeibeurt gegeven. ,,Het was niet makkelijk, maar het is me gelukt. Nu nog even iemand vragen die de takken kan opruimen.”