Een koekje in de pauze is er niet meer bij: scholen en kinderopvang gaan steeds vaker voor fruit

Column Versperwer-vi­rus waart rond in Den Haag

Van oudsher heeft Den Haag vogels hoog in het vaandel staan. Sterker nog, we hebben er een óp ons vaandel. Die brengt geluk. Diarreestraaljagers als meeuwen niet. Toch worden ze beschermd, net als de sperwer, die momenteel met zijn nest in de Japanse Tuin de scepter zwaait.

3 mei