Een sateetje om te zuigen

De reservering was me vanzelfsprekend door het overvolle hoofd geschoten. Ik sprong tussen allerlei bedrijven door op het fietsje en peddelde op de bonnefooi richting Wateringen. Met de wind op de kop en de nodige vraagtekens in het achterhoofd. Ik was er immers - o schande! - nog nooit eerder geweest en juichverhalen van derden neem ik nooit zo heel serieus.



Dat had in dit geval best gekund. Toen ik bezweet en wel aan de gastvrouw vroeg of ik aan dat ene vrije tafeltje kon gaan zitten, viel mijn oog op een zeer bekende Delftse chef-kok, van wie ik om redenen van discretie de naam niet zal noemen. Maar ik wist: als hij hier lekker zit te knabbelen, dan kan de Bonte Haas nooit een slechte zaak zijn. En dat klopt.



Naast mijn flesje bubbelwater bestel ik een varkenshaassaté en die blijkt om te zuigen. Zelden zo'n mals stuk vlees gegeten, al zou ik het leuker hebben gevonden als hij - zoals ik van een saté verwacht - aan een spiesje had gezeten.



Het voordeel van in je eentje op een terras zitten, is dat je vanachter je zonnebril de hele boel rustig kunt observeren. Wat opvalt: het terras is weliswaar groot en best volgebouwd, maar er heerst een soort tevreden rust die goed aanvoelt. Hier komen waarschijnlijk vooral mensen die van de natuur houden en zakenmensen die even bij een lekkere lunch hun actuele successen met collega-ondernemers willen delen. Het kan allemaal uitstekend op deze afgelegen plek te midden van weilanden, water en frisse lucht.