Een strandtent om verliefd op te worden

Geen elektri­sche auto's maar wél een laadpaal

11:28 Een laadpaal voor elektrische auto's in je straat, terwijl niemand zo'n voertuig heeft. Het overkwam de bewoners van de Kruisbalk in Wateringen, waar op één parkeervak nu een enorm wit kruis is geschilderd. En er kan nóg een parkeerplek worden gereserveerd voor een auto met een 'stopcontact'.