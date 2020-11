Een tuinbouwschool alleen voor meisjes? Wat bezielde oprichter Jacoba Hingst?

ouder westlandHuis te Lande in Rijswijk is uniek in zijn soort en erg vooruitstrevend in 1907. Het is de enige tuinbouwschool voor meisjes, maar werd ook ruim tachtig jaar geleid door vrouwen. Deze keer in de rubriek Ouder Westland het verhaal van oprichter Jacoba Hingst.