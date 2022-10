Een van grootste plantenkwekers van Nederland stopt door kostenstijgingen: 400 mensen raken baan kwijt

,,Dit is een duidelijk signaal dat de glastuinbouw momenteel enorm onder druk staat”, zegt vakbondsbestuurder Jeroen Warnaar van CNV Vakmensen. ,,Als de overheid niet snel perspectief biedt en duidelijkheid geeft aan bedrijven, vrees ik dat meer glastuinbouwbedrijven komende tijd in de problemen komen.”

‘Dit is hoofdzakelijk ingegeven door een te verwachten extreme stijging van de energiekosten in vergelijking met afgelopen seizoen. Daarnaast kan de forse stijging van lonen en de vanuit de overheid aangekondigde stijging van de minimumlonen vanaf 1 januari onvoldoende worden doorberekend aan de klanten’.

Plantise is een plantenkweker voor het opkweken van warme en koude groenteplanten, sierteeltplanten en het opkweken ten behoeve van derden. Plantise is één van de grootste plantenkwekers van Nederland met een kasoppervlak van vijftig hectare, verspreid over zes locaties. Naast de Nederlandse vestigingen beschikt Plantise over deelnemingen in onder andere Frankrijk, Tunesië, Zuid-Afrika en de Filipijnen.