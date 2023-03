Een wandeling door 'de duisternis’ in een van de lichtste plekken op aarde: het Westland

Twee Minuten Met Met expositie ‘Haags’ toont fotograaf Remco Zwinkels momenten die hij spontaan tegenkwam

Als fotograaf is Remco Zwinkels altijd bezig met foto’s maken, ook in thuisstad Den Haag. Het resulteerde in de expositie Haags in het Provinciehuis Zuid-Holland aan de Zuid-Hollandlaan, die tot en met 6 april gratis te bezoeken is. ‘In kleine momenten zit veel schoonheid.’