Eerste PostNL-pakketautomaten in Haagse parkeergarages

Tuinbouw­bol­werk Atrium Agri breidt weer verder uit: ‘Beter inspelen op vragen uit de markt’

Atrium Agri is weer een stukje uitgebreid. Het grote tuinbouwconsortium heeft met Kasper Dalsem overeenstemming bereikt over een meerderheidsbelang in het bedrijf Kascoplex uit Den Hoorn. Kascoplex is gespecialiseerd in opslag en distributie van kunststof-halffabricaten met een focus op de tuinbouwsector.

7 juli