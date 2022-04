Eerste vluchtelingen uit Oekraïne naar langdurige opvanglocatie in Poeldijk

Tegenstan­ders woningen in Watergat blij met uitspraak rechter in vergelijk­ba­re zaak: streep door woonwijk

Tegenstanders van de bouw van circa 130 woningen in de duinvallei Watergat in Monster zijn blij met een uitspraak van de rechter in een vergelijkbare zaak in Egmond aan den Hoef. Daar gaat een streep door de vergunning.

29 april