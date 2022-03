Eeuwfeest met de vlag halfstok

Maasdijk helpt Oekraïense vluchtelin­gen uit de brand: ‘Ze kunnen al ‘mogguh’ zeggen’

Met man en macht is er de afgelopen dagen gewerkt om de oude brandweerkazerne in Maasdijk om te bouwen tot logiesverblijf voor Oekraïense vluchtelingen. Vandaag nemen zestien Oekraïners die het oorlogsgeweld in hun land zijn ontvlucht hun intrek. ,,Ze kunnen al ‘mogguh’ zeggen.”

7:02