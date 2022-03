Eind in zicht in van legendarische supermarktstrijd in Den Hoorn

Verkiezingsdebat Liever groen dan woningen. Of andersom: partijen debatteren over Westlandse grond

De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Tien Westlandse partijen strijden om de plekken op het pluche. Wie zijn hun lijsttrekkers en wat willen ze? In vijf digitale duodebatten stellen we ze voor. Vandaag deel 3: Pieter Varekamp (VVD) en Duncan Plomp (GroenLinks). ,,De hoeveelheid glas moeten we loslaten.”

8 maart