Eindelijk begint de bouw van appartementen in De Luifel: ‘Lang gewacht, maar toch gekregen’

Kleinste parkje ter wereld is nu helemaal van de aardbodem verdwenen

Het kleinste parkje van de wereld is verdwenen. Het mini-perkje lag in de schaduw van het Binnenhof, maar nu het regeringscentrum grondig vertimmerd wordt, is het in geen velden of wegen meer te bekennen. ,,Ik denk niet dat het nog bewaard is gebleven.’’

8 mei