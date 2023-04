Eindelijk een hoop nieuwe huizen in De Heul: ‘Het hele dorp is er blij mee’

Al meer dan vijftien jaar wordt erover gesproken, maar nog voor de zomer is het dan eindelijk zover. Dan gaan de eerste woningen van nieuwbouwwijk Heulpark in het project de Driesprong in Kwintsheul in de verkoop. De eerste paal moet dan begin volgend jaar de grond in en in 2026 moeten alle 220 nieuwe huizen in het voormalige kassengebied bewoond zijn. ,,Dit is heel goed voor Kwintsheul.”