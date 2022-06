Eindelijk weer Varend Corso in Westland! Kijk je mee?

Hoewel het even dreigde te gaan regen, is het zonnetje doorgebroken en zitten duizenden toeschouwers langs de waterkant. Gisteravond waren de boten al te zien in de Delftse grachten en vandaag komen ze langs Honselersdijk, Naaldwijk, 's-Gravenzande, Poeldijk, een stukje Den Haag (bij De Uithof) en Kwintsheul.