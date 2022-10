Eis 160 uur werkstraf voor man uit Letland die scooterrijder aanreed

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 160 uur werkstraf geëist tegen een 22-jarige man uit Letland die begin 2021 een scooter aanreed op de Monsterseweg in Poeldijk. De automobilist was in de weer met zijn mobiele telefoon en had daardoor niet in de gaten dat hij door rood reed.