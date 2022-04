Elektrische karretjes moeten strandtenten nu bevoorraden, in de toekomst is strandrups een optie

Plannen voor huisves­ting arbeidsmi­gran­ten gaan door: ‘Geen reden om besluit in te trekken’

De plannen voor de huisvesting van 228 arbeidsmigranten aan de Hoge Geest in Naaldwijk en 208 aan de Zijdijk in 's-Gravenzande gaan gewoon door. De fracties van Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland hadden het huidige college van B en W verzocht om besluiten daarover in te trekken, maar het gemeentebestuur wil daar niks van weten.

7 april